Sport.quotidiano.net - Volley: serie C femminile. Il Team Lunigiana nella tana del Pescia

La quarta forza del campionatoaffronta la 15ª giornata, ultima di andata del campionato di pallavolo diC, ripartendo, dopo la lunga sosta legata alle festività natalizie, dalla Palestra di via Boito adove affronterà le padrone di casa della Pallavolo Delfino. L’incontro, in programma questa alle ore 21, assume per le lunigianesi tutte le caratteristiche per essere definito il big match. "Non bisogna mai dare nulla per scontato – sostiene ilmanager Michele Boggio –. Conosciamo la loro bravura, le loro qualità tecniche, ma o sport in generale spesso ci insegna che anche i campioni soffrono di giornate storte o particolari. Noi da questa partita non abbiamo nulla da perdere, ma le ragazze, e su questo tasto il nostro allenatore Merello ci ha lavorato eccome, hanno il compito di non tralasciare una virgola, per sfruttare eventuali concessioni delle nostre avversarie.