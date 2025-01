Lanazione.it - Verso il 3° Gran Premio Baronti. Percorso inedito da 130 km

Unquest’anno per il 3°Giuliano, la gara nazionale in programma domenica 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio, che aprirà la stagione 2025 della categoria Juniores. Il Team Franco Ballerini società organizzatrice presieduta da Franco Miniati, e la nota azienda Neri Industria Alimentare di Alessio e Stefano, sono già attivamente impegnate per preparare un’altra giornata dide ciclismo con una serie di iniziative ed uno spiegamento di mezzi notevole. Tutto questo per ricordare la figura indimenticabile di Giulianotitolare della Neri Sottoli, che al ciclismo ha dato tantissimo e che troppo presto ha lasciato i suoi cari e le tantissime persone che lo conoscevano e lo stimavano. Oltre a lui ci sarà anche il ricordo di Pietro Marradini, altro noto personaggio sportivo si Lamporecchio, amante del ciclismo e di altri sport.