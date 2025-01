Oasport.it - Sofia Goggia accorcia le distanze da Federica Brignone: è lotta nella classifica delle più vincenti

ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo e ha cosìto lenei confronti di, che svetta in testa allaitaliane plurivincitricistoria della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, che si è imposta per la quarta volta in carriera sulla mitica pista OlympiaTofane, ha toccato quota 26 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (19 in discesa libera e 6 in superG).La 32enne ha infatti ridotto il distacco dalla valdostana che, dopo la stoccata firmata settimana scorsa a St. Anton, svetta dall’alto di 30 vittorie (14 in gigante, 10 in superG, 5 in combinata e una in discesa libera). Il duello tra le due azzurre prosegue e si fa sempre più rovente, domani andrà in scena un nuovo capitolo nel superG di Cortina d’Ampezzo, poi si tornerà a ballare in gigante (il 21 gennaio a Kronplatz) primadue gare veloci di Garmisch.