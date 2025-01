Lanazione.it - Santantoniari, celebrata la festa del Patrono

GUBBIO – Giornata die condivisione quella di ieri per i, che hanno celebrato ladi Sant’Antonio Abate come ogni 17 gennaio. Il programma è partito la mattina con la messa alle ore 9 presso la chiesa di San Secondo, ma soprattutto il pomeriggio è stato ricco di appuntamenti. Alle 15, nella vecchia chiesa di Madonna del Ponte, il nuovo parroco don Emanuele ha benedetto gli animali degli eugubini presenti, poi alle 17:30 sono stati i piccolinati nel 2024, presso la Chiesa dei Neri. Nella stessa chiesa è stataun’ora più tardi dal vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini insieme al cappellano della famiglia don Marco Cardoni la Santa Messa, al termine del quale è stata effettuata l’Investitura del Primo Capodieci per il 2025, Mattia Martinelli, eletto la scorsa domenica dai ceraioli di Sant’Antonio presso la taverna di via Fabiani.