Santanché perde Giorgia Meloni | il gelo della Presidente

e il caso Santanchè: tensione nel governo dopo il rinvio a giudizioLa notizia del rinvio a giudizioministra del Turismo, Daniela Santanchè, per falso in bilancio nella società editoriale Visibilia ha scatenato un’ondata di tensione all’interno del governo. La premierha appreso la notizia quasi in tempo reale, ricevendo immediatamente gli aggiornamenti dal suo staff. Nonostante fosse consapevolepossibilità di questo sviluppo, ha mantenuto il silenzio, ordinando ai vertici di Fratelli d’Italia di non rilasciare commenti ufficiali.Mentre esponenti di Forza Italia e il vicepremier Matteo Salvini si sono affrettati a esprimere solidarietà alla ministra, appellandosi al garantismo, da Palazzo Chigi e dal partitopremier non è arrivata alcuna reazione immediata.