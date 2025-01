Secoloditalia.it - Qatargate, indagata anche Maria Arena. In casa dell’ex eurodeputata socialista 280mila euro in contanti

Leggi su Secoloditalia.it

L’exbelgaha annunciato di essere stata accusata di “appartenenza a un’organizzazione criminale” nell’ambito della cosiddetta inchiesta “” sui sospetti di corruzione all’interno del Parlamentopeo, in un’intervista al quotidiano La Libre. Lo scandalo scoppiò nel dicembre 2022 con l’arresto a Bruxelles di una manciata potenziali “corrotti” e il sequestro di ingenti somme di denaro contante, rinvenute in particolare nell’abitazioneparlamentarepeo italiano Pier Antonio Panzeri e della greca Eva Kaili, allora vicepresidente del Parlamentopeo. Tra gli imputati ci sono Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri e il suo ex assistente Francesco Giorgi (ex marito della parlamentare greca) e due exdeputati socialisti, il belga Marc Tarabella e l’italiano Andrea Cozzolino.