Laprimapagina.it - Perugia. Proteggi il contatore dal gelo: l’appello di Umbra Acque

Leggi su Laprimapagina.it

Con l’arrivo delle temperature invernali,rinnova l’invito a prendersi cura dei contatori dell’acqua, particolarmente esposti al rischio di danni causati dal. L’azienda sottolinea l’importanza di adottare alcune semplici precauzioni per evitare disagi e costi imprevisti, ricordando che la corretta custodia dei contatori è responsabilità dei clienti.Le raccomandazioni diChiudere e svuotare l’impianto nei fabbricati disabitati: in caso di abitazioni non utilizzate durante l’inverno, è fondamentale chiudere il rubinetto a monte del misuratore e svuotare l’impianto per prevenire danni.Isolare i contatori esposti: per i contatori collocati in aree particolarmente fredde, si consiglia di proteggerli con materiali isolanti come polistirolo o poliuretano espanso, lasciando visibile il quadrante per eventuali letture.