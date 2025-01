Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, scontro diretto con Piumazzo

Nuovoin vista per laCesena, che domani, alle 18, sarà impegnata sul campo delle ‘Sisters’ nella quindicesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di basket femminile di serie B. La squadra di coach Chiadini dovrà in ogni caso recuperare anche il match contro Rimini (in programma il 29 gennaio in riviera) prima di poter ufficializzare il giro di boa. La gara alle porte sarà un nuovo importante test per le cesenati, che dopo aver chiuso il 2024 in crescendo, inanellando successi frutto dell’ottimo lavoro svolto in palestra, hanno iniziato il nuovo anno con un passo falso, cadendo in casa 50-63 contro Valdarda, un’altra contendente per i piani altissimi della classifica, che ha approfittato della situazione per staccarsi di due punti e andare a occupare il terzo posto in solitaria a quota 20.