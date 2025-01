Zonawrestling.net - MVP: “Non mi resta molto tempo sul ring, prometto di darvi tutto quello che ho fino alla fine”

MVP ha fatto il suo debutto suldell’AEW a Dynamite: Maximum Carnage, in coppia con Shelton Benjamin e Bobby Lashley per sconfiggere Mark Briscoe e Private Party. Si è trattato del suo primo incontro televisivo dal luglio 2022, una cosa rara per un uomo che ha trascorso la maggior parte della sua carriera in AEW gestendo Benjamin e Lashley. Dopo l’incontro, MVP ha pubblicato su Instagram una riflessione sulla sua carriera, chiarendo che il ritiro non è lontano.Le sue parole“MVP vintage!!!! 2025 e sono ancora in forma!!! Ilscorre veloce per la mia carriera sul. Non miperò diche hoa quando non arriverò al match finale”. Per la cronaca, l’ultimo match competitivo di MVP prima di questo è stato un Bloodsport match contro Josh Barnett nel 2024.