Liberoquotidiano.it - "Ma cosa lo fai a fare?". La pacchista Sara respinge De Martino, cala il gelo ad Affari tuoi | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Comincio a emozionarmi. Ti avvicini.ti avvicini a". Momenti di profondo imbarazzo ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. Are il conduttore, in una vera e propria crisi emotiva (e sentimentale) è la poverada Trieste,del Friuli Venezia Giulia con in mano la scatola numero 6. Il concorrente Enrico dal Lazio e la moglie Barbara chiamano proprio lei in un momento topico della loro partita. Dopo un inizio molto fortunato, che li porta anche a rifiutare un'offerta lampo del Dottore da 38mila euro (non male, decisamente) le cose iniziano a cambiare. La tensione sale, ma mai quanto quella di Barbara. Chiamata in causa, si presenta: "Responsabile di un negozio di abbigliamento". Poi inizia ad arrossire e Dela prende simpaticamente in giro: "Già ride".