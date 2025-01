Luca Tommassini l’operazione al cuore grazie a Fiorello | Ma ho rifiutato fentanyl

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Questo è “l’anno delnuovo”. Così definisce il 2025 il coreografo e danzatoreche ha cominciato il nuovo anno riprendendosi da un intervento con cui gli è stata ricostruita la valvola mitrale. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ racconta: “Compiuti i 50, invece di rallentare, ho aumentato le sfide. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione conall’alba. A un certo punto ho iniziato ad avere degli scompensi psico-fisici piuttosto forti. Ma non potevo fermarmi. Finché un giorno, che per me è famiglia, mi mette una mano sul braccio, come fa lui, mi guarda e mi dice: ‘È il’ e ‘ti ho già prenotato l’appuntamento con il mio cardiologo’. E ci sono andato, altrimenti si arrabbiava”.