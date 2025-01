Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 6-3, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set

3-4 Gioco: prima vincente per l'americano che per il secondo game consecutivo si salva annullando palla break.A-40 Rimane corto il lob di. Questa voltaè preciso con lo smash e chiude il punto.40-40 Prima al centro a 221 km/h.battezza prima l'angolo ma per poco la risposta non supera la rete.30-40 L'americano è lento in uscita dal servizio e spedisce il dritto in rete.30-30 Brutto errore al volo di. Bravoa far giocare un colpo in più all'americano che sta pasticciando nei pressi della rete.30-15 Fortunato lo statunitense che schiaccia troppo la volee e colpisce il nastro.