Ilrestodelcarlino.it - La Samb ritrova Baldassi: "Continuiamo a vincere"

Il ritorno al gol di Valerioa Recanati riconsegna allaun elemento fondamentale del suo scacchiere in vista di un girone di ritorno estremamente impegnativo che vede i rossoblù concentrati al massimo per il raggiungimento della promozione in Serie C. "Contro la Recanatese -diceai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta- mi sono tolto una bella soddisfazione dopo due mesi fuori per infortunio che ha spezzato il momento positivo che stavo vivendo. Il mio obiettivo è quello di fare bene con lae coronare il sogno che tutti noi abbiamo. Si tratta della mia prima esperienza in una piazza così importante e con un pubblico meraviglioso che ci fa tremare le gambe ogni domenica ma al quale siamo contenti di dare le giuste soddisfazioni. Anche per il futuro spero di restare alla".