Thesocialpost.it - Incidente mortale a Lecce: perde la vita Danilo Timo, noto ristoratore

Un tragicoha scosso la città dinel pomeriggio di ieri, quando, 40 anni, ha perso laa seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’auto in viale della Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Carlo Massa. La collisione, avvenuta intorno alle 17, si è rivelata fatale nonostante i tempestivi tentativi di soccorso.Soccorsi tempestivi, ma inutili, alla guida di uno scooter Piaggio Medley, si è scontrato per motivi ancora da chiarire con una Dacia Duster condotta da un settantenne, anch’egli residente a. L’impatto violento ha sbalzato lo scooterista sull’asfalto, facendoglire immediatamente conoscenza.Diversi passanti si sono precipitati a prestare aiuto, tentando di rianimarlo con un massaggio cardiaco. All’arrivo del personale del 118, le condizioni disono apparse subito critiche: in arresto cardiaco, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non è sopravvissuto.