Il rinvio a giudizio di Santanché ha risvegliato il giustizialismo populista di sinistra

Il caso Santanchè-Visibilia, atteso da tempo, ha mandato in visibilio il triangolo delle Bermude Partito democratico-Movimento 5 stelle-Alleanza verdi e, dove è piovuta una piccola manna per svegliarsi dal torpore degli ultimi tempi. La richiesta di dimissioni della ministra del Turismo, rinviata anel processo Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato, per l’accusa di false comunicazioni sociali si è immediatamente levata dal Nazareno, persino battendo sul tempo i tradizionali manettari M5S e Avs. Basta dunque un, non una sentenza, per smontare una casella del governo, come ai bei tempi. Naturalmente la posizione di Daniela Santanchè è inquietante per ragioni politiche e certo anche per le tante ombre sulla sua condotta di amministratrice di società fallite o rivendute ma questo era valido anche due giorni fa, e però è quando suona la campanella di una Procura che s’intona il coretto «dimissioni-dimissioni» che non ci saranno perché, strumentalmente o meno, Giorgia Meloni userà proprio la frase che avrebbero dovuto utilizzare le opposizioni: attendiamo la sentenza di primo grado.