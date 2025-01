Lanazione.it - Il presidente Giani in visita alle Unità di Medicina Nucleare, Radioterapia e Radiologia

Arezzo, 18 gennaio 2025 – Ilindi. Nuove gamma camere per ladel San Donato, due acceleratori lineari per lae due Tac di nuova generazione per laI dispositivi sono stati acquistati con fondi Pnrr – Next generation EU. Nella suaall’ospedale San Donato di Arezzo ildella Regione Eugenioha fatto tappa nelle treoperative di(direttore dr. Alfonso Baldoncini),(direttrice dr.ssa Simona Borghesi) e(direttore dr. Duccio Venezia) dove recentemente sono stati installati i dispositivi acquistati con i fondi Pnrr - Next Generation EU.Sono due le nuove gamma-camere, di cui una ibrida, installate nellaoperativa didell’ospedale di Arezzo grazie ai fondi Pnrr che hanno permesso di sostituire le vecchie apparecchiature, ormai obsolete, dellatradizionale.