Panorama.it - Il governo israeliano approva l'accordo di cessate il fuoco a Gaza; il rilascio degli ostaggi inizia domenica

Leggi su Panorama.it

Dopo una riunione fiume Ilhato l'con Hamas per la cessazione dele la liberazione. L'intesa, siglata a Doha nella notte tra giovedì e venerdì, entrerà in vigore19 gennaio. La notizia è stata confermata dall'ufficio del Primo ministroBenyamin Netanyahu. Secondo fonti dei media israeliani, 24 ministri hanno votato a favore dell', mentre 8 si sono contrari. Sebbene le parti contrarie possano presentare ricorso all'Alta Corte di Giustizia.David Amsalem e Amichai Chikli, esponenti del Likud, sono tra gli otto membri dell'esecutivo che si sono opposti all'di tregua con Hamas, insieme ai rappresentanti dei partiti di destra radicale Otzma Yehudit e Religious Zionism. Shlomo Karhi, ministro delle Comunicazioni e anch'egli affiliato al Likud, non era presente al momento del voto.