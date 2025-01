Liberoquotidiano.it - “Il film “A complete Unknown” in uscita il 23 gennaio racconterà Bod Dylan, ad interpretarlo l'idolo dei giovani Timothèe Chalamet

Era un po' che lo aspettavamo, ma quando abbiamo ascoltato gli applausi provenienti dalla strada adiacente al cinema, scelto per la conferenza stampa, abbiamo subito capito che, era arrivato. E' lui l'attore del momento, quello per cui impazziscono le ragazze, ma anche le “vegliarde al silicone”, in cerca di emozioni da vivere sul grande schermo. Perchè piace tanto? Visti i risultati non c'è più “speranza neanche per Brad Pitt e George Clooney, e questo preoccupa. Lo ricordo ancora al Lido di Venezia dove fu il protagonista deldi Guadagnino, il regista italiano trapiantato ad Hollywood. In”Bones and all”,aveva il ruolo di un vampiro che faceva stragi quando sentiva l'odore di un altro vampiro. Vi posso assicurare che nonostante gli attimi di terrore, dopo aver sparso il sangue del malcapitato, gli battevano le mani:, e, non si tocca.