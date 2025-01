Formiche.net - Germania in allarme. Il nuovo piano contro i droni sospetti

Lasi prepara a intensificare le difeseun fenomeno sempre più preoccupante: l’attività sospetta disopra infrastrutture critiche e siti militari. Un disegno di legge approvato dal governo federale consentirebbe alle forze armate tedesche, la Bundeswehr, di abbattere questi velivoli senza pilota, segnando un potenziale punto di svolta nella sicurezza nazionale.Una minaccia silenziosaIl portavoce del ministero dell’Interno, Maximilian Kall, ha sottolineato come la situazione di sicurezza sia drasticamente mutata negli ultimi tre anni, complice l’invasione russa dell’Ucraina. “Assistiamo a un aumento dei sorvoli da parte disu installazioni militari e infrastrutture critiche, che non possono essere contrastati solo con misure di polizia”, ha dichiarato. Tra i luoghi colpiti figurano la base aerea di Ramstein, snodo strategico per le operazioni della Nato, e siti di addestramento per soldati ucraini in