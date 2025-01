Calciomercato.it - Gasp spaventa Conte, ma la decide Lukaku: sfida Scudetto al Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Ilespugna il Gewiss Stadium di Bergamo: non bastano le reti di Retegui e Lookman,Primo tempo scoppiettante, con la partenza a razzo dell’Atalanta, super aggressiva. Retegui lavora un pallone in area in mezzo a tante maglie bianche, poi scaraventa in rete un sinistro sotto la traversa. Imparabile per Meret.Romelu(LaPresse)La reazione è decisa. Politano raccoglie un cross di Neres e in una frazione di secondo calcia dritto e sicuro verso lo specchio della porta, pareggiando il punteggio verso la mezz’ora. McTominay, poi, al 40? realizza il gol del sorpasso su assist di Anguissa.lucido, la zuccata dicancella l’AtalantaCome nella prima parte del primo tempo, l’Atalanta entra in campo nella seconda frazione con la voglia di rimontare il punteggio.