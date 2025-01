Inter-news.it - Frattesi, ma non solo: l’Inter valuta altri addii (pure un top) – TS

Leggi su Inter-news.it

potrebbe non essere ila lasciarein estate (anche se l’ipotesi invernale è da non scartare). Ma a centrocampo, non sono da escludere altre cessioni. Anche illustri.DUE SU TUTTI – Non sarà rivoluzione, main estate cambierà qualcosina. E ciò dovrebbe interessare anche il centrocampo. Il nome principale a lasciare Milano è ovviamente quel Davide, che è pressato tuttora dalla Roma. Difficile però che i giallorossi investano 45 milioni adesso a gennaio, se ne riparlerà e probabilmente in modo decisivo a partire da giugno. Ma a lasciare, potrebbe essere anche altre pedine dell’attuale centrocampo di Simone Inzaghi. Fra questi rientra anche Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, arrivato al terzo anno in nerazzurro, sta convincendo poco la dirigenza e lo staff allenatore.