Fascista, solo ultraconservatore, gay? Il mistero Mishima

Avrebbe compiuto 100 anni il 14 gennaio Yukio(oYukio, come vorrebbe la lingua giapponese), pseudonimo di Hiraoka Kimitake, l’«Hemingway giapponese», o anche il «D’Annunzio d’Oriente» – come lo definì Alberto Moravia – certamente il più grande scrittore giapponese del Novecento. Ancora oggi tradotto, pubblicato e ripubblicato in tutto il mondo. E, proprio in occasione della ricorrenza,sarà al centro di numerosi eventi di celebrazione, in Giappone, ma non. Anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, per esempio, ha annunciato una mostra sullo scrittore, definito «una delle figure più significative della letteratura mondiale che ha esplorato temi universali come il conflitto tra tradizione e modernità e il rapporto tra bellezza e sacrificio».(Yukio(Getty Images).