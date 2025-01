Ilfattoquotidiano.it - “E’ cancerogeno”: gli Usa vietano l’uso del colorante rosso n. 3 in alimenti e farmaci. Dalle caramelle alle bibite, ecco dove si trova

Unbrillante, onnipresente in, bevande, snack e persino, finisce nel mirino della Food and Drug Administration (FDA) americana. L’agenzia federale ha infatti deciso di vietare l’utilizzo delnumero 3, noto anche come eritrosina o FD&C Red No. 3, in, bevande esomministrati per via orale. Una decisione storica, che arriva dopo anni di pressioni da parte di organizzazioni per la tutela dei consumatori e a seguito di studi che, pur non dimostrando un legame diretto con il cancro nell’uomo, hanno evidenziato come dosi elevate della sostanza possano causare tumori nei ratti.Cos’è la “Clausola Delaney”La FDA motiva il provvedimento richiamando la clausola Delaney, una norma federale del 1960 che impone la tolleranza zero per gli additivi alimentari che risultino cancerogeni per l’uomo o per gli animali, a qualsiasi dose.