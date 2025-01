Lapresse.it - Corea del Sud, a Seul manifestazione per Yoon Suk-yeol

Leggi su Lapresse.it

Migliaia di sostenitori diSuk-hanno manifestato contro l’incriminazione del presidente deposto delladel Sud nel giorno in cui il politico è comparso in tribunale in un’udienza per la convalida del suo arresto per l’imposizione della legge marziale del mese scorso.è stato arrestato mercoledì in una massiccia operazione delle forze dell’ordine presso la sua residenza, deve affrontare potenziali accuse di ribellione legate alla sua dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre, che ha innescato la crisi politica più grave del Paese dalla sua democratizzazione alla fine degli anni ’80.