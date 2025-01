Ilgiorno.it - Controlli dei vigili sui filobus Atm della linea 90-91

In sei ore, tra le 18 e la mezzanotte di giovedì, gli agentipolizia locale hanno controllato cento persone sui90-91: due sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura per possesso personale di stupefacenti, con contestuale sequestrodroga che avevano addosso. L’attività dei ghisa, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli e coadiuvati dal personalesecurity Atm, si è concentrata su una delle tratte storicamente più problematiche del trasporto pubblico di superficie; non a caso, alcuni passeggeri hanno ringraziato idelle unità operative e del nucleo cinofili impegnati nel servizio. L’attenzione si è concentrata in particolare ai capodi piazzale Lotto e piazzale Lodi, con verifiche sui mezzi e alle fermate fino alla Stazione Centrale.