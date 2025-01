Tpi.it - Cessate il fuoco a Gaza, il Governo di Israele approva l’accordo

Dopo il Gabinetto di sicurezza, anche ildihatocon Hamas per ililnella Striscia di. Il via libera è arrivato nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, dopo una discussione durata circa sette ore.Hanno votato a favore 24 ministri, mentre 8 si sono espressi contro. Tra i voti contrari, spiccano quelli del ministro della Sicurezza nazionale, l’ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, che nelle ore precedenti ha minacciato di dimettersi in caso dizione dell’intesa, e del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, leader del Partito sionista religioso.Anche due ministri del Likud, il partito di destra guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno votato contro ilil: David Amsalem (ministro della Cooperazione regionale) e Amichai Chikli (ministro degli Affari della diaspora).