Centro | Delrio ' ci aspetta ruolo appassionante aprire porte partiti per ascoltare la società'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo credere al fatto che produrre cultura,, conoscere i limiti dei comportamenti deigià produce politica. E senza cultura non c'è politica. La seminagione che stiamo facendo oggi ha senso, ci devono essere forme diverse e nuove di partecipazione dei cittadini. Non ci rassegniamo che avanzi la morte della democrazia". Lo ha detto Grazianochiudendo l'incontro di Milano per il lancio di 'Comunità democratica'."Spero nasca uno slancio collettivo, una idea, per consolidare un lavoro comune e una capacità di ascolto. Laitaliana esiste, esistono le persone che costruiscono, creano legami e rafforzano la democrazia - ha spiegato il senatore del Pd -. La politica ha la responsabilità diquesta voce. Bisogna che la politica apra le orecchie e sia in grado di mettersi all'ascolto.