Anticipazioni My Name Is Farah Puntate Turche | Tahir È Ancora Vivo E Fugge Con Farah!

Myis: tutti credono cheabbia perso la vita, ma è una farsa per fuggire cone iniziare una nuova vita!Myisprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà un avvenimento apparentemente drammatico. Infatti i telespettatori assisteranno alla tragica morte di. In seguito, però, si scoprirà che la cosa è soltanto una farsa ben congegnata per guadagnare la libertà totale e poter vivere una nuova vita al fianco di. Ma ecco che cosa sta per succedere.Myisinscena la sua morte aiutato da Mehmet!Nel corso delledi Myisdevono affrontare moltissime difficoltà. Infatti, Behnam fa ritorno nella vita dinel corso della seconda stagione.