Viaggi e turismo quali sono le migliori destinazioni per il 2025 | la classifica completa

L’Italia non poteva mancare, ma il podio delleda non perdere nelnon presenta neanche una città del nostro Paese. Secondo i Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, in sostanza leal mondo per ilscelte dagli utenti del social die non solo, il primato spetta a Londra, che chiude in testa davanti a Bali e Dubai. Al quarto posto c’è però l’Italia, con la Sicilia, mentre Roma è al sesto posto.Laviene realizzata basandosi sulle recensioni dei visitatori in un periodo di 12 mesi e, oltre a quella sulle, comprende anche altre speciali sotto-graduatorie. Tra queste c’è da segnalare il primo posto di Roma nella categoria “miglior cibo”, ma anche altri buoni risultati per le città italiane.Leal mondo per il:Qui ladelle prime 25al mondo per quest’anno, secondo gli utenti di Tripadvisor:Londra, Regno UnitoBali, IndonesiaDubai, Emirati Arabi UnitiSicilia, ItaliaParigi, FranciaRoma, ItaliaHanoi, VietnamMarrakech, MaroccoCreta, GreciaBangkok, ThailandiaHoi An, VietnamBarcellona, SpagnaCusco, PerùSiem Reap, CambogiaLisbona, PortogalloPhuket, ThailandiaIstanbul, TurchiaNew York, Stati UnitiMallorca, SpagnaEdimburgo, Regno UnitoKathmandu, NepalNuova Delhi, IndiaMaldiveCancun, MessicoMauritiusLe altre classifiche: dal cibo alle spiaggeDiversele altre classifiche redatte da Tripadvisor sulla base delle recensioni degli utenti.