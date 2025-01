Gamberorosso.it - Una delle norcinerie più note di Roma apre la sua pizzeria al taglio

A fare uno di quei giochetti “Seino se.” unaconclusioni più ovvie sarebbe “Seino se conosci le salsicce di Cecchini”. L’insegna è di quelle che hanno percorso la storia della città: la famiglia Cecchini, infatti, proveniente da Norcia, ha aperto il suo negozio in via Merulana nel 1930, 16 anni prima che Gadda scrivesse il suo Pasticciaccio, in un rione, l’Esquilino, che da meno di 50 anni era stato edificato per ospitare i funzionari sabaudi della nuova Capitale d’Italia.La Norcineria CecchiniNorcini di nome e di fatto, i Cecchini hanno fatto da sempre della lavorazione del maiale il cuore della propria produzione. In banco troviamo selezioni di grandi salumi e formaggi, ma anche carni di maiale fresche - le salsicce, come dicevamo, sono un’istituzione per ini - o lavorate e affinate in proprio, come il prosciutto crudo stagionato a Norcia, il mirabolante cotto, il guanciale, la porchetta o le salsiccette secche (le Paesanelle) al finocchio selvatico.