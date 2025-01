Thesocialpost.it - Treni, Alta velocità Roma-Napoli rallentata per un guasto sulla linea: ancora ritardi e disagi

problemi per la, questa volta lungo la trattatalia informa che, a partire dalle 7:40 di oggi, 17 gennaio, la circolazione èa causa di unallanei pressi di Cassino. «Ipossono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti», si legge nella comunicazione dell’azienda. Sul posto i tecnici sono al lavoro per risolvere l’inconveniente, ma nel frattempo isi accumulano.Questa situazione si inserisce in un contesto già critico, confrequenti negli ultimi giorni che hanno sollevato polemiche politiche e portato Fs a presentare un esposto. «Alla luce dell’ennesimo incidente anomalorete e di una serie di circostanzemente sospette – aveva dichiarato il gruppo – Fs ha depositato un esposto-denuncia presso le autorità competenti.