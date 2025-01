Salernotoday.it - Traffico in via Ligea: sanzionata la ditta impegnata nel cantiere di allargamento di Porta Ovest

Leggi su Salernotoday.it

E' statalache sta eseguendo i lavori neldidi. In particolare, come riIl Mattino, si tratta di una doppia sanzione amministrativa elevata all’impresa esecutrice dei lavori in viada parte degli agenti del comando di polizia.