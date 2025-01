.com - Timothée Chalamet pubblica Like A Rolling Stone di Bob Dylan

In radio il singolo, leggendario brano di Bobe interpretato da Timothèe ChamaletDa oggi, venerdì 17 gennaio, è in radio il singolo, leggendario brano di Bobe interpretato da Timothèe Chamalet ed estratto da A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack), la soundtrack ufficiale (Columbia Record/Sony Music/Searchlight Pictures) dell’omonimo film dedicato a Bobche arriverà nelle sale italiane dal 23 gennaio e che verrà presentato oggi in anteprima a Roma, alla presenza del regista, sceneggiatore e produttore del film James Mangold, e degli attori, Edward Norton e Monica Barbaro.La colonna sonora, interamente interpretata da, uscirà in versione vinile il 24 gennaio e CD il 28 febbraio.