Tancredi pubblica il nuovo singolo Belladamorire feat Lil Busso

è ildiin collaborazione con Lil, disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggiè ildiin collaborazione con Lil, disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi venerdì 17 gennaio per Pulp Music/ Warner Music Italy.torna con un brano dalla forte anima urban, un ritorno alle origini per il giovane artista che ha iniziato il suo percorso musicale partendo proprio dal rap.Prodotto da Giordano Colombo e dallo stesso, il brano mette in luce il lato più ironico e scanzonato del cantautore che, ancora una volta, sceglie di esplorare e mettersi in gioco mostrando diverse sfaccettature della sua personalità. Per questo branodecide di affiancarsi a Lil, giovane rapper italiano tra le nuove promesse del panorama.