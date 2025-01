Storie di sfide | finale Champions League 2014 Real Madrid-Atletico Madrid 4-1

Leggi su Ilnerazzurro.it

Invece arriva mister 100 milioni, Gareth Bale, e riporta tutti sulla terra, togliendo anche i rigori a unche dopo la capocciata di Sergio Ramos, nel recupero, non poteva sperare di meglio. Poi arrivano Marcelo, a mettere la parola fine, e gli addominali di Ronaldo, dopo il rigore, a prendersi i flash. Flash da Decima, flash da ossessione che diventatà. La lettura da lacrimuccia romantica, con la curva colchonera che ringrazia comunque, e Simeone che difende l’onore dei suoi facendosi cacciare, è una possibile. Non l’unica, e soprattutto non rende abbastanza onore ai blancos, che si ribellano al copione già scritto.E all’impresa di Ancelotti, 5, 3 da allenatore, una al primo colpo alla Casa Blanca, dove da dieci anni avevano fallito tutti, anche quelli speciali. È la notte di Carlo.