Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 17 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

17, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva einvernali in primo piano con il Circo Bianco che si dividerà tra Wengen (Svizzera) e Cortin d’Ampezzo per uomini e donne. Gare del massimo circuito internazionale anche nello sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, senza dimenticare l’inizio degli Europei di short track a Dresda, parlando didel ghiaccio.Allargando gli orizzonti prosegue il cammino degli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo, con la prima settimana che sta per finire. In casa Italia fari puntati su doppi formati da Bolelli/Vavassori e da Errani/Paolini. Da seguire poi l’Eurolega di basket con la partita della Virtus Bologna e il campionato di calcio italiano.