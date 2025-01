Lanazione.it - Scuola & accorpamenti: "Assurdo eliminare due “autonomie“"

Leggi su Lanazione.it

L’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, denuncia la richiesta rivolta alla Regione di "duescolastiche in soli dieci giorni", che definisce "inaccettabile" e "sintomatica di un approccio arrogante e privo di visione". Lo fa "in merito alle recenti dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara". Attraverso un comunicato diffuso da Palazzo Donini Barcaioli sostiene che "la richiesta di tagliare duescolastiche a ridosso dell’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-‘26 è un atto inaccettabile, che denota un approccio arrogante e privo di visione". "Una simile decisione, imposta con tempi così irragionevoli - aggiunge -, non tiene conto delle esigenze concrete delle comunità scolastiche e dimostra un totale disinteresse per chi opera ogni giorno per garantire un diritto fondamentale come l’istruzione.