Iltempo.it - Scontri a San Lorenzo, sono tutti pregiudicati

decine le persone identificate e denunciate per gliavvenuti a Sansabato scorso durante il corteo in favore di Ramy, il ragazzo morto a Milano. A finire nel mirino degli agenti della Polizia di Stato, carabinieri e finanzieri, che una settimana fa si trovavano a gestire il corteo di antagonisti di sinistra - appartenenti, tra l'altro, al collettivo Zaum e al Car (Coordinamento Autonomo Romano) -state persone già note alle forze dell'ordine, minorenni e manifestanti che hanno commesso resistenza a pubblico ufficiale. Per ora, nelle mani della migistratura, cii nomi e cognomi di persone che hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine: gli identificati da parte della Digos della Questura di Roma, che ha depositato in procura una prima informativa per le violenze che hanno portato al ferimento di 9 poliziotti,39 persone.