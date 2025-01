Pronosticipremium.com - Sartori alla Roma? Il Bologna non ci sta: Saputo pianifica il rinnovo

Leggi su Pronosticipremium.com

Dovrà necessariamente essere un 2025 di grandi cambiamenti in casa, e questi stanno già prendendo forma in questo primo mese dell’anno. La squadra verrà rivoluzionata tra gennaio ed estate prossima, Antonello prenderà la carica di nuovo CEO lasciata scoperta da Lina Soulookou, Ranieri ha confermato che smetterà di allenare a fine stagione, rendendo necessario un nuovo tecnico di spicco, e c’è da valutare anche la posizione di Ghisolfi. Non una sorpresa quest’ultima in effetti, vista il mercato estivo condotto dal Ds francese.Una campagna acquisti che ha visto la proprietà sfondare il tetto dei 100 milioni di spesa, e per cosa? Un Soulé disastroso fin qui, un Le Fée inesistente e già ceduto al Sunderland, un Dovbyk da 6– in pagella, per non parlare delle scommesse Hermoso, Dahl e Abdulhamid tutte fallite.