Roma precipita nel vano ascensore | grave un 29enne

, 17 dicembre 2025- Alle ore 10.30 circa la Sala Operativa su segnalazione del 118 ha inviato la Squadra 9A di Prati ed il nucleo SAF per segnalazione di persona caduta all’interno deldella Clinica Parioli. I VVF, giunti sul posto, hanno assicurato l’uomo ventinovenne e riportato in superficie per consegnarlo alle cure dei sanitari. Gli stessi riferiscono il trasporto all’Umberto 1° in codice rosso.Sul posto il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario VVF.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.