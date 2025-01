Romadailynews.it - Rifiuti: 2 mila nuove campane e 30 mezzi pesanti a Roma per raccolta

Leggi su Romadailynews.it

Dueperad apertura bilaterale e 30di Ama per ladifferenziata a: e’ la strumentazione presentata stamattina in via Appia Nuova. I nuovi cassonetti andranno nei quartieri Appio, Africano e Prati.I nuovi, invece, consentono lasu entrambi i lati delle strade.L’inaugurazione e’ avvenuta questa mattina alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri, dell’assessora all’Ambiente e Ciclo deiSabrina Alfonsi, del presidente di Ama Bruno Manzi e del direttore generale Alessandro Filippi.Agenzia Nova