Ilveggente.it - Pronostici Premier League 18 gennaio: in casa non sa più vincere

, due pareggi consecutivi in campionato per il Liverpool capolista: i Reds possono riprendere la corsa indel Brentford.Nel turno infrasettimanale si è ridotto il vantaggio del Liverpool nei confronti dell’Arsenal, tornato a -4. I Reds, tuttavia, devono ancora recuperare il derby con l’Everton rinviato per maltempo lo scorso dicembre, motivo per cui al momento hanno una gara in meno rispetto ai Gunners.18, innon sa più: gongola il Liverpool (Ansa) – Ilveggente.itLa frenata degli uomini di Arne Slot, in ogni caso, è sotto gli occhi di tutti: il Liverpool ha pareggiato le ultime due partite di campionato (2-2 con il Manchester United e 1-1 con il Nottingham Forest), dimostrando di essere meno brillante rispetto a qualche settimana fa.