Ilgiorno.it - “Progetto Officina“ al via: giovani nell’amministrazione

Domani il lancio della seconda edizione del, un laboratorio pensato per coinvolgere iunder 30 nell’innovazione delle politiche pubbliche e della pubblica amministrazione. Sarà presente anche il Comune di Rho per ilpromosso dall’associazione Officine Italia che coinvolge anche i Comuni di Brescia, Cinisello Balsamo e Monza, con il supporto di Regione Lombardia. Il programma partirà lunedì con le due settimane di formazione ospitate dall’università degli studi di Bergamo e dagli spazi di Talent Garden. L’incontro sarà anche l’occasione per promuovere un dialogo intergenerazionale tra, amministrazioni locali e tutti i partner del. L’evento si terrà alla sede di Anci Lombardia, in via Rovello 2, e si articolerà in due sessioni principali.