Inter-news.it - Perez-Inter, chiusura vicina! Poi possibile ‘soluzione italiana’

Leggi su Inter-news.it

Tomassi avsensibilmente all’, con il Presidente del Newell’s Old Boys Ignacio Astore che è ancora a Milano per provare a definire l’affare. Tra le parti, la distanza è minima.IL PUNTO – Tomasè pronto a vestire la maglia dell’, non da gennaio ma da luglio. Il calciatore argentino è a un passo dal club nerazzurro, come dimostrato dalle parole del Presidente del Newell’s Old Boys Ignacio Astore nella giornata di ieri. La distanza tra le parti è davvero marginale, con l’che offre 4 milioni di parte fissa più 3 di bonus e il club argentino che ne chiede 4 come base fissa più 4 di bonus. Una volta ultimata la trattativa, Astore tornerà in patria con il bottino. L’, dal suo canto, deciderà come gestire questi 6 mesi in funzione della garanzia di un adeguato minutaggio per il centrocampista argentino.