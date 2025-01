Pallanuoto World Cup | il Setterosa rimonta gli Usa e si avvicina alle SuperFinal

Leggi su Sportface.it

Sembrava tutto perduto, invece arriva una grandeda parte di uno stoico, che dopo essere finita sotto di cinque lunghezze, nell’ultimo periodo getta il cuore oltre l’ostacolo e piega per 13-12 gli Stati Uniti, in quella che era la giornata di apertura del secondo girone dellaCup ad Alessandropoli. Con questo trionfo, le azzurre ora sono vicinissime all’approdo indi aprile.Già sotto di 9-4 all’inversione del campo e 12-7 dopo il terzo quarto, l’Italia ha compiuto una vera e propria impresa. Con sei gol consecutivi, e senza subirne nessuno, nell’ultimo periodo le azzurre hanno trovato la clamorosacon sorpasso conclusivo, un fondamentale successo che consente di vedere da vicinissimo le. Le ragazze di Carlo Silipo, bronzo ai Mondiali di Fukuoka 2023, torneranno in vssca sabatoore 16 contro l’Ungheria e potranno conquistare ufficialmente il pass per le fasi conclusive della manifestazione internazionale.