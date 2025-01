Sport.quotidiano.net - Palladino: "Commisso mi ha ribadito fiducia. Gran confronto con la squadra"

Firenze, 17 gennaio 2025 - Conferenza stampa dell'antivigilia per Raffaele. La Fiorentina domenica affronterà il Torino alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. “Di solito quando inizia la settimana si analizza la partita passata: ci siamo riuniti in sala video e abbiamo analizzato tutto quello che abbiamo fatto col Monza. Ovviamente faccio parlare i ragazzi e c’è stato un bel. E’ stata la riunione più bella e costruttiva da quando alleno in Serie A. Siamo usciti più forti e consapevoli, ci dobbiamo mettere qualcosa in più, io in primis. E’ stata una settimana di duro lavoro e abbiamo curato i dettagli, dobbiamo dare qualcosa in più”. Come ha trovato il gruppo? “Questo è un gruppo consapevole del fatto che bisogna giocare più da, essere meno lunghi e difenderci insieme e attaccare insieme, al di là degli interpreti.