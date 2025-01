Lanazione.it - Nuovo assalto dei ladri, svaligiata la ricevitoria: 30mila euro di bottino

Carrara, 17 gennaio 2025 – Con un raid fulmineo iin solo tre minuti hanno fatto razzia nella tabaccheriadi viale XX Settembre a Fossola, da soli sei mesi passata in gestione a Roberta Vannelli. Tra sigarette, contanti e sigarette elettroniche i malviventi hanno rubato circadi valori. E questo nonostante il sistema di allarme, le telecamere di videosorveglianza e il collegamento diretto con il servizio di vigilanza. Una spirale di furti che dall’inizio dell’anno ha già fruttato ai malviventi svariate migliaia die ingenti danni alle attività prese di mira. Per entrare alla tabaccheria di Roberta Vannelli i tre malviventi, tutti incappucciati, hanno usato quattro diversi attrezzi. Il tempo maggiore è servito per forzare il lucchetto di ingresso, e una volta all’interno del locale di viale XX Settembre, hanno aperto la cassaforte con i contanti.