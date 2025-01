Musica | Dente torna con il singolo Favola e annuncia le date nei club Il 18 aprile al Duel di Pozzuoli

Leggi su Ildenaro.it

Quando un amore o un legame non si riesce a lasciare andare, ecco che tutto ciò che ci circonda viene inevitabilmente filtrato dalla lente dell’assenza. Dopo l’uscita a sorpresa di “Senza di me” il giorno di Natale,oggi con un nuovo, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 gennaio. Secondo estratto dal suo prossimo progetto discografico in uscita a primavera, “” si inserisce in un percorso artistico cheha costruito nel tempo, caratterizzato dalla sua scrittura delicata, ma intensa. Il tema della ricerca continua emerge in modo potente nell’idea di leggere il nome dell’altro “in ogni”, che conferisce al brano un tocco di surrealismo. La persona amata diventa un’ombra, un ricordo onnipresente, ma mai tangibile. Nell’arrangiamento, le chitarre intrecciate al sax soprano e le atmosfere create dalle tastiere creano un suono che richiama una calda estetica anni ’80.