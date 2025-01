Bubinoblog - MEDIASET RINGRAZIA GERRY SCOTTI: “LA RUOTA DELLA FORTUNA HA ACCESO IL PRESERALE”

per “il grande risultato per “La” che domenica 19 gennaio andrà in onda con la sua ultima puntata stagionale”.Il game show, condotto da, ha consolidato e incrementato il successo ottenuto nella stagione d’esordio di maggio, attestandosi su una media di 3.250.000 telespettatori e una share del 21.16%.Costantemente leader sul pubblico attivo, con una share media del 21.74% “La” ha segnato puntate record che hanno appassionato oltre 4.000.000 di spettatori.Con il suo stile familiare e giocoso il game è stato capace di fidelizzare un’ampia platea, conquistando anche un pubblico più giovane: 29% di share nel target 15-24 anni e addirittura il 32% sui 15-19enni.Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:ha rivitalizzato uno storico format e– ancora una volta – una delle fasce più importanti del palinsesto: il