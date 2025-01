Lanazione.it - L’olio del Giubileo è di Monte S.Savino

SAN(Arezzo)Non nasconde la propria soddisfazione Alberto Morettini (nella foto), direttore generale dell’oleificio diSan. L’azienda di famiglia, nata nel 1950 e che tra qualche mese taglierà il traguardo dei 75 anni di attività, è stata scelta per la seconda volta per produrredel. L’oleificio Morettini infatti nel 2016 era stato incaricato di produrrein occasione deldella Misericordia. Un incarico arrivato dopo un’attenta analisi della storia, produzione, etica, dell’azienda savinese da parte del Dicastero per l’Evangelizzazione che anche per l’Anno Santo dedicato alla Speranza ha affidato alla famiglia Morettini il compito di produrre e distribuireextra vergine d’oliva con il logo del2025, rientrando così tra i partner dell’evento religioso indetto da Papa Francesco.